Arbeidsbeperkte kan makkelijker van baan wisselen

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil dit per 1 juli volgend jaar mogelijk maken, zo meldt De Volkskrant vandaag. Tot die tijd kunnen burgers en betrokken organisaties inspraak hebben op haar voorstel, waarna het naar de Tweede Kamer gaat. ‘Het doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken op het niveau van hun eigen kunnen en dat mensen geen belemmeringen ervaren om stappen te zetten in hun ontwikkeling’, aldus Schouten.

Wie nu beschut werkt in een sociaal ontwikkelbedrijf of sociale werkplaats en wil overstappen naar zogenoemd begeleid werk bij een bedrijf of overheidsinstelling, moet toestemming krijgen van uitkeringsinstantie UWV. Als die toestemming er komt, vervalt de aanspraak op b..

