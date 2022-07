VWS geeft stukken ‘Sywert-deal’ later

Den Haag

Het ministerie van Volksgezondheid kan stukken over de ‘Sywert-deal’ nog niet direct vertrekken. De Tweede Kamer is verontwaardigd dat het ministerie wel een door de rechter opgelegde dwangsom van 15.000 euro wil betalen, maar de stukken niet heeft vrijgegeven. In een reactie schrijven zorgministers Conny Helder en Ernst Kuipers dat het ministerie nu de stukken klaarmaakt voor openbaarmaking, maar dat daarvoor eerst ‘persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie’ verwijderd moeten worden. Een besluit hierover komt ‘uiterlijk in de tweede helft van augustus’.