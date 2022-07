Sjoerd Sjoerdsma blikt terug op ‘tribunalen-dreigement’: ‘Zulke uitspraken hebben effect’

D66’er Sjoerd Sjoerdsma kreeg doodsbedreigingen nadat Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem had gedreigd met ‘tribunalen’. Sjoerdsma deed aangifte en binnenkort volgt een rechtszaak. Hij vertelt erover in de serie ‘Politieke momenten die je bijblijven’.

Pepijn van Houwelingen (FvD) in discussie met vervangend voorzitter Ockje Tellegen (VVD) vanwege zijn 'tribunalen'-uitspraak. Rechts: Sjoerd Sjoerdsma.

‘Hij moet hangen’, ‘Een standrechtelijke executie is het beste.’ Het weekend na zijn botsing met Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, krijgt Sjoerd Sjoerdsma van D66 naar eigen zeggen doodsbedreigingen via email, Twitter en Instagram. ‘De bedreigingen vonden ook plaats in een door Forum beheerde Signal-groep op internet, waar ook adressen van politici worden uitgewisseld.

Mijn eerste reactie was: wat zijn jullie sneue toetsenbordridders. Maar in deze gespannen samenleving weet je niet of sommigen een stapje verder gaan. Daarom wilde ik een grens trekken en heb ik aangifte gedaan.’

Als gevolg van die aangifte staat een van de personen die hem op sociale media met de dood bedreigde binnenkort voor de rechter. Sjoerdsma zal daar..

