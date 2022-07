Kamer eist vrijgave Sywert-documenten

Den Haag

Dat is de uitkomst van een schriftelijke procedure die deze week werd ingelast, hoewel de Kamer formeel met reces is. De Tweede Kamer is verbolgen over een bericht in de Volkskrant dat het ministerie van VWS al sinds januari geen opvolging geeft aan een rechterlijke uitspraak. Daarin werd bepaald dat het departement binnen vier weken moet beslissen welke interne communicatie over de Sywert-deal vrijgegeven moet worden onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie heeft dat niet gedaan en koos ervoor een dwangsom van 15.000 euro te betalen. Dit bedrag is nog niet geïnd door de Volkskrant.

Naast de bijna voltallige oppositie eisen ook de coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie dat de door de Volkskrant ..

