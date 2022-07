Onterechte uitkering na vijf jaar ‘verlopen’

Den Haag

Dit schrijven de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebeleid) aan de Tweede Kamer. De controle op uitkeringen en het bestraffen van fouten, moedwillig of per ongeluk, wordt op een nieuwe leest geschoeid. De afgelopen jaren was wantrouwen de leidraad. Nu wordt het uitgangspunt ‘dat de meeste mensen het goede willen doen’, schrijven de ministers. ‘Er wordt uitgegaan van vertrouwen.’ De menselijke maat staat daarbij voorop. Eerder kondigde Schouten al een coulanter regime aan voor de bijstand.

Van Gennip en Schouten stellen vast dat voor het ‘herzien’ van de werkloosheidsuitkering WW, de ouderdomsuitkering AOW en voor de bijstand nu de maximale wettelijke termijn van twintig jaar geldt. Een uitkering..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .