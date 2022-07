Anton Zijderveld (1937-2022)

Rotterdam

Zijderveld, geboren in Nederlands-Indië, was van huis uit theoloog en socioloog. Hij studeerde in Utrecht en promoveerde in 1966 in Leiden. Daarna doceerde hij in New York, Montreal en vanaf 1971 in Tilburg. Van 1985 tot 2002 was hij hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast schreef hij columns voor onder meer Het Financieele Dagblad. In 1988 sloot hij zich aan bij het CDA. De stap viel op. Zijderveld was niet-kerkelijk en agnost. Als lid van het Wetenschappelijk Instituut van de partij dacht hij mee over de koers van het CDA. Hij had veel contact met onder andere Ernst Hirsch Ballin, Jaap de Hoop Scheffer, Jan Peter Balkenende en Ab Klink, die hij als gelijkgestemden beschouwde. Zijderv..

