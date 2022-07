Alleen nog compensatie-afhandeling voor toeslagengedupeerden die naar de rechter zijn gestapt

Gedupeerden van de toeslagenaffaire op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal.Â

Den Haag

De rechter geeft hun in de regel gelijk vanwege de overschrijding van de wettelijke termijn van een jaar. Met de stijging van het aantal beroepen wegens ‘niet tijdig beslissen’, van 88 in maart tot 280 in mei, verwacht staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) dat in augustus het omslagpunt wordt bereikt: dan is alle capaciteit voor integrale beoordelingen van het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) nodig voor toeslagenouders met voorrang door een rechterlijke uitspraak.

Dit betekent dat ouders die niet naar de rechter stappen nog langer moeten wachten. Wie zich eind 2021 of in 2022 heeft aangemeld als gedupeerde, is volgens de jongste planning pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een zogeheten integrale beoordeling. De w..

