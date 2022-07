‘Dit gaat niet meer. Loon moet hoger’

Den Haag

De huidige, enorme inflatie maakt Carola Schouten ‘realistisch’. De kans is aannemelijk, zegt de ChristenUnie-minister voor Armoedebeleid, dat dit jaar het aantal kinderen in armoede groeit. ‘Je hoeft maar even om je heen te kijken om te zien wat er aan de hand is. Ook budgetinstituut Nibud ziet – vooral door de gestegen prijzen voor energie en voedsel – nu groepen mensen in de problemen zitten, die ze eerder niet zagen.’

Loopt u als eerste minister voor Armoedebeleid niet het risico dat u slechts de gevolgen van de inflatie aan het dempen bent?

Schouten: ‘Dat is telkens de uitdaging. Toen ik aantrad met deze portefeuille was er ook al sprake van inflatie, maar niet in de mate van nu. Mijn doel was om de problemen kleiner te maken;..

