Rutte bezoekt Kyiv en belooft steun op alle manieren

Premier Mark Rutte heeft maandag een bezoek gebracht aan Oekraïne. In een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky benadrukte hij dat de Nederlandse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland onverminderd standhoudt.

Kyiv

‘We moeten gefocust blijven en doorgaan met het steunen van Oekraïne op alle mogelijke manieren’, aldus Rutte. Het is de eerste keer dat Rutte Oekraïne bezoekt sinds de Russische troepen de aanval op Kyiv openden. Uit veiligheidsoverwegingen is het bezoek geheimgehouden. In mei reisde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra al af naar Kyiv en hoewel Rutte zegt regelmatig contact te hebben met Zelensky, vond de premier het belangrijk om met eigen ogen de Russische terreur en kapotgeschoten steden te aanschouwen.

‘We hebben allemaal de foto’s gezien’, zei hij in het kapotgebombardeerde Irpin tegen de NOS. ‘Maar om hier zelf te staan en de totale verwoesting te zien, het is echt verschrikkelijk.’ Rutte bezocht ook het zwaar ..

