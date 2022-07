Sekswerkers die in de toekomst zonder vergunning werken, hoeven niet te vrezen voor een boete van de gemeente. Het kabinet wil voorkomen dat ze zich belemmerd voelen misstanden te melden of aangifte te doen als er iets misgaat.

Den Haag

Klanten die straks prostituees bezoeken die zonder vergunning werken, zijn strafbaar maar worden niet vervolgd als zij melding maken van misstanden die ze hebben opgemerkt. Het kabinet zal een wetsvoorstel dat in de maak is onder meer op deze punten wijzigen, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat seksbedrijven en sekswerkers zelf een vergunning moeten hebben om te mogen werken. Zij komen in een landelijk register. Sekswerk blijft wel legaal, maar de coalitie wil de branche reguleren om dwang en uitbuiting te voorkomen en aan te pakken. De nieuwe regels maken toezicht en handhaving makkelijker, is het idee. Vanuit de seksbranche bestaat weerstand tegen de nieuwe regels.