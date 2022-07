Kabinet wil extra rechters en kortere procedures om wachttijden te beperken

Met een investering van 150 miljoen euro in het opleiden van extra rechters, kortere doorlooptijden en betere organisatie hoopt het kabinet de wachttijden voor rechtszaken te verkorten. De rechtbanken kampen al jaren met structurele wachtlijsten, waardoor mensen vaak lang moeten wachten.

Den Haag

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming kondigde de extra investering maandagavond aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat het genoeg is om de rechtspraak ‘voor iedereen toegankelijk en benaderbaar’ te houden.

De capaciteitsproblemen bij de rechtbanken liepen al in 2020 zo hoog op dat ruim 20.000 zittingen uitgesteld moesten worden. Slachtoffers van een misdrijf moeten door de vertraging gemiddeld veertien maanden wachten op de afhandeling van een strafzaak.

Dat is deels een gevolg van een groot tekort aan rechters, maar deels ook van de lange doorlooptijden. Volgens het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak bedroeg de gemiddelde doorlooptijd bij de rechtbanken in 2020 dertien weken. Dat getal is inclusief ..

