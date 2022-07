Buitenlandse beïnvloeding wordt strafbaar

Het wordt strafbaar om namens buitenlandse mogendheden invloed uit te oefenen op migrantengemeenschappen in Nederland. Wie in opdracht van andere regeringen gegevens verzamelt binnen de migrantengemeenschappen of probeert mensen te beïnvloeden, te mobiliseren, de mond te snoeren of onder druk te zetten, kan voortaan strafrechtelijk worden aangepakt.