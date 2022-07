Kabinet zet met voorlichting in op minder abortussen

Vrouwen in kwetsbare situaties en jongeren en jongvolwassenen worden actiever benaderd met seksuele voorlichting. Daarbij moet het gaan over veilige seks, wederzijdse instemming én de gevolgen en mogelijkheden bij ongewenste zwangerschappen.

Den Haag

Staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Ernst Kuipers (beiden Volksgezondheid) hebben dat vrijdagavond aan de Tweede Kamer geschreven. Zij zijn nog bezig om ‘sleutelfiguren’ aan te trekken, zodat deze groep beter kunnen worden benaderd. Van Ooijen en Kuipers willen dat de seksuele voorlichting ‘passend en kloppend’ aan de orde komen, ‘ook binnen groepen waarbij deze onderwerpen moeilijk bespreekbaar en met taboes omwonden zijn’.

Naast het benaderen van specifieke groepen, gaat het kabinet ook breed de boer op met de vraag of mensen een ‘actuele kinderwens’ hebben. Als dat níét zo is, worden mensen aangemoedigd ‘te zorgen voor passende voorzorgsmaatregelen, indien nodig met goede ondersteuning’. Daarbij moet het gaan over d..

