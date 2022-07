Boeren willen niet aan tafel met gespreksleider Remkes als er niets te onderhandelen valt

Den Haag

‘Op dit moment wordt vanuit de regering geen enkele ruimte geboden om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, tijdspad en middelen in het stikstofdossier’, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een brief die hij donderdag stuurde aan kabinet en Tweede Kamer. ‘Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin.’

LTO is de grootste belangenbehartiger van de sector en bovendien de meest gematigde. Veel nieuwe actiegroepen keerden zich in de afgelopen jaren van LTO af omdat ze vinden dat die organisatie te veel praat en te weinig actie voert.

spraakverwarring

Heel het idee van een bemiddelingspogi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .