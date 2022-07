Europees Parlement wil dat abortus als grondrecht wordt erkend

Het Europees Parlement wil dat een recht op abortus wordt vastgelegd in het grondrechtenhandvest van de Europese Unie. De oproep is ingegeven door bezorgdheid over de Verenigde Staten, waar vrouwen door een uitspraak van het hooggerechtshof niet langer overal een zwangerschap kunnen afbreken.

Volgens Europarlementariërs dreigt iets soortgelijks te gebeuren in sommige EU-landen. Ze wijzen bijvoorbeeld op Polen, waar de conservatieve regering abortus de afgelopen tijd aan banden heeft gelegd. In de nog katholiekere lidstaat Malta is zelfs iedere zwangerschapsbeëindiging verboden.

De Franse president Emmanuel Macron pleitte er begin dit jaar ook al voor een recht op abortus op te nemen in het handvest, dat min of meer de rechtskracht heeft van een verdrag. Maar dat lijkt uitgesloten, omdat alle lidstaten ermee zouden moeten instemmen. De EU heeft nu niets over het abortusbeleid van de nationale regeringen te zeggen.

Hulporganisaties

Europarlementariërs vragen de Europese Commissie verder om hulporganisaties te hulp te schieten die geldstromen uit de VS zien opdrogen omdat ze abortus elders in de wereld mogelijk maken.

De rechterflank van het Europees Parlement, inclusief een aantal christendemocraten, verzette zich tevergeefs tegen de oproep. ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen spreekt van ‘een van de meest absurde resoluties over abortus’ en ‘een zwarte dag voor Europa’. D66-collega Samira Rafaela daarentegen is trots op de oproep en maant de Europese Commissie om er snel mee aan de slag te gaan.