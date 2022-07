Verdeelde Kamer zoekt waarheid over corona

Den Haag

Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp probeert de moed erin te houden bij de eerste bijeenkomst van de commissie die straks de parlementaire enquête naar het coronabeleid moet gaan uitvoeren. Als D66-Kamerlid heeft Bergkamp zelf ervaren dat zo’n enquête weliswaar ‘veel tijd en energie kost’, maar dat het ook ‘heel mooi en waardevol’ werk is. ‘Het schept een band met collega’s.’

Het is de vraag of de commissie die woensdag in de Tweede Kamer voor het eerst samenkomt, inderdaad een band gaat opbouwen. Bergkamp was tussen 2013 en 2016 onderdeel van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Fyra. Iedereen was het eens over de feiten: de Italiaanse hogesnelheidstrein was een miskoop; de vraag was alleen hoe het zo mis kon gaan.

