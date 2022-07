Kabinet wil dat rechters wetten kunnen toetsen aan de Grondwet

Den Haag

De rechter treedt volgens artikel 120 van de Grondwet ‘niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen’. Het primaat voor wetgeving ligt immers bij de politiek: regering en parlement maken wetten, de rechter beslist of burgers zich aan de wet hebben gehouden. Maar de recente reeks schandalen, de toeslagenaffaire voorop, heeft geleerd dat burgers in de rechtszaal beter moeten worden beschermd tegen de overheid. Een rechter moet een ‘slechte’ wet of wetsbepaling dus terzijde kunnen schuiven.

Toetsen aan de Grondwet is in de Nederlandse politiek al bijna net zo’n evergreen als het dinsdag opnieuw weggestemde referendum. Toenmalig GroenLinks-leider Femke Halsema diende in 2004 al eens een initiatiefwetsv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .