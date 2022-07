Kabinet beschermt zzp’ers en uitzendkrachten beter om uitbuiting te voorkomen

Het kabinet werkt aan een betere bescherming voor uitzendkrachten en zzp’ers. De werkgever moet voortaan bewijzen dat er geen sprake is van een dienstverband. Dat moet uitbuiting van schijnzelfstandigen en arbeidsmigranten voorkomen.

Den Haag

Dit laat minister Karien Van Gennip (CDA) van Sociale Zaken de Tweede Kamer weten. Het is onderdeel van een pakket hervormingen van de regels rond werk, waarin de minister voortborduurt op een unaniem advies van vakbeweging en werkgevers.

In dat advies was de scheiding tussen schijnzelfstandigen – waar vooral de inhurende opdrachtgever voordeel van heeft – en zelfstandigen die hun eigen broek kunnen ophouden nog niet scherp uitgewerkt. Ook politiek ligt dat uiterst gevoelig. Met name de VVD wil ondernemerschap zo min mogelijk beperken.

Van Gennip kondigt nu aan dat ze met een uitwerking van het begrip ‘gezag’ komt. Dit omdat de gezagsverhouding (het werken in dienst van een ander) het voornaamste criterium is ‘waarover onduidelijkh..

