De Omgevingswet verandert veel

Een bewoner op de dakkapel van haar huis in Noordwijk. Voor dakopbouw is altijd een vergunning van de gemeente nodig.

Den Haag

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat bepalen hoe de schaarse ruimte in Nederland wordt verdeeld onder burgers. Voor bijna elk stukje grond waarop gebouwd wordt, moet nu al een vergunning worden aangevraagd bij de overheid. Daarvoor zijn nu tientallen verschillende loketten en regels. De Omgevingswet maakt daar één digitaal loket van.

Of iemand nu een dakkapel wil plaatsen, een schuurtje of huis wil verbouwen, een boom wil omzagen of een heel bos wil planten: voortaan zullen alle vergunningsaanvragen via dat ene digitale loket van de Omgevingswet lopen.

Het doel van deze operatie is het versimpelen van de vergunningsprocedures. Daardoor zou de overheid geld kunnen besparen en zouden burgers en bedrijven sneller kunnen bouwen.

Wat..

