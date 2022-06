Komt het ooit nog goed tussen Den Haag en de boerensector?

Premier Mark Rutte en Caroline van der Plas (BBB) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de boerenprotesten.

Den Haag

De coalitiepartijen worstelen met het gepolariseerde klimaat rond het stikstofbeleid. Terwijl linkse en groene partijen volop benadrukken dat het roer drastisch om moet in de agrarische sector, voeden populistische partijen het idee dat de overheid op het punt staat massaal boerenland te onteigenen. ‘Het leed van boeren is ondraaglijk. Dit kabinet maakt alles kapot’, zegt PVV-leider Geert Wilders donderdagavond, tijdens het debat over de boerenprotesten.

Wanhoop is begrijpelijk als er veel op het spel staat, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. ‘Maar er zijn ook spookbeelden die niet waar zijn.’ De politiek moet bereid zijn tot zelfreflectie, stelt Segers, zonder dat hij iemand ergens de schuld van wil geven. Bij de noodzakel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .