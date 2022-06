‘Dit houden we geen maanden meer vol’, roep om tijdelijke ‘asielstop’ klinkt steeds luider

Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is een tijdelijke asielstop in te voeren. Rechtse partijen pleiten al langer voor zo’n stop, donderdag zei ook coalitiepartij VVD dat ‘we ons moeten voorbereiden’ op drastische maatregelen. Toch lijkt het plan er niet te komen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) tijdens een debat in de Tweede Kamer over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Den Haag

De opvangcrisis in Nederlandse asielzoekerscentra is groot, groeit wekelijks en wordt komende maanden alleen nog maar erger. Voor het einde van dit jaar zijn nog duizenden extra opvangplekken nodig, aldus het centraal opvangorgaan COA. Die plaatsen zijn nu al schaars, met name in het aanmeldcentrum in Ter Apel – daar moesten asielzoekers afgelopen tijd meermaals op stoelen slapen, omdat er geen bedden beschikbaar waren.

‘Het is een puinhoop’, constateerde SP-Kamerlid Jasper van Dijk donderdag in een debat over asiel en migratie. ‘Twee weken geleden zette het kabinet formeel de crisisstructuur in werking, maar tot nu toe zien we daar in de praktijk weinig van. Het wordt tijd voor oplossingen.’

tijdelijke stop

Eén van die ‘oplossingen..

