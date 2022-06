Kabinet wil ook kijken naar kleinere kernreactoren

CDA en VVD hebben hogere verwachtingen van zogeheten Small Modular Reactors (SMR’s). Dat zijn kleinere kernreactoren die in tegenstelling tot gewone kerncentrales in een fabriek gebouwd kunnen worden en op locatie kunnen worden geïnstalleerd. Het is een technologie die nog in ontwikkeling is, maar waar al langer met belangstelling naar wordt gekeken.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er twee nieuwe kerncentrales bij komen om de energievoorziening te verduurzamen. Dat is evenwel een langdurig proces. Eerst moet onderzocht worden of er belangstelling is van bedrijven om ze te bouwen, welke technologie het meest geschikt is en waar deze kerncentrales dan het beste kunnen worden geplaatst.