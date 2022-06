Druk op Eric van der Burg groeit. ‘Er een eind moet komen aan het voortdurend openen en sluiten van locaties.’

Vandaag debatteert staatssecretaris Van der Burg (VVD) opnieuw met de Tweede Kamer over de capaciteitsproblemen in de asielzoekersopvang, sinds twee weken een nationale crisis.

Den Haag

Het nijpende tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is sinds twee weken officieel een nationale crisis. En het einde is nog lang niet in zicht. Sterker: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voorspelt dat het aan het eind van dit jaar 50.000 opvangplekken nodig heeft, 9000 meer dan nu beschikbaar. Omdat er ook nog 7000 tijdelijke bedden verdwijnen, moeten er voor 1 januari 2023 16.000 nieuwe slaapplaatsen gevonden worden.

Vrijdag meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat met het Veiligheidsberaad is afgesproken dat elk van de 25 veiligheidsregio’s 225 plekken voor crisisnoodopvang gaan organiseren. Daarnaast moeten uiterlijk 1 augustus per regio 300 statushouders worden gehuisvest. Dat zijn in t..

