Kamer komt boze boeren niet tegemoet

Terwijl premier Mark Rutte de escalerende boerenprotesten probeerde in te tomen, stemde de Tweede Kamer in met de stikstofplannen van het kabinet.

Den Haag

Voor de deur van de Tweede Kamer buigt Geert Wilders (PVV) zich over een koe om in de microfoon van RTL Nieuws duidelijk te maken dat hij achter de boerenprotesten staat. Betsie, zo heet de koe. Boeren Richard den Blanken (42) en Peter van Vliet (30) hebben haar samen met koe Klaartje meegenomen naar de boerenprotesten in Den Haag.

‘Ik woon in een gebied waar de stikstof, volgens het kaartje van minister Van der Wal, met de helft omlaag moet’, zegt Richard. ‘Dat is een halvering van mijn veestapel. Nou, kies maar: welke koe moet ik afmaken? Betsie of Klaartje?’ Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet, dinsdag werd erover gestemd. Reden voor de boeren om met hun trekkers koers te zetten..

