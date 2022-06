Boeren roepen in online groepen op tot burgeroorlog: ‘Laat Den Haag maar branden’

In onlinegroepen van boeren op internet klinkt oorlogszuchtige taal. Er wordt opgeroepen tot een ‘complete oorlog’ tegen Den Haag. Een bergingsbedrijf dat in opdracht van de politie een trekker van de weg heeft gehaald wordt bedreigd.

Boeren voeren op de snelweg A2 actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd. ANP JEROEN JUMELET

Den Haag

In de Telegram-groep ‘Boeren in Opstand’ met ruim tweeduizend leden plaatsten deelnemers dinsdag teksten als: ‘Laat Den Haag maar branden. Het kabinet heeft de oorlog verklaard aan iedereen. Het is nu oorlog’, ‘Als je een gewapende burgeroorlog wilt, kun je hem krijgen ook’, ‘Land mag op slot. Het is oorlog. Klaar mee’, ‘Bloeden zullen ze, die teringzakken’.

In de groep, waarin meestal rond de maximaal driehonderd personen online zijn, klinken ook oproepen tot matiging. Die hebben nauwelijks effect. ‘Regering omverwerpen is de oplossing’, stuurt ‘Ganzekip Duck’. ‘Voor Rutte is er maar 1 oplossing: zoutzuur’, schrijft ‘Lordbuff’. ‘Dit kabinet is ziekelijk en moet WEG!!! Goedschiks of kwaadschiks’, meldt ‘Mr S’.

