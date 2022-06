Kuipers niet gerust op zomergolf: alle 60-plussers krijgen oproep voor de tweede boosterprik

Den Haag

Dat zei minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdag in de Tweede Kamer. Daar groeien de zorgen over het effect van de zomergolf aan besmettingen die sinds enkele weken over het land spoelt. Vorige week steeg het aantal besmettingen met 70 procent, deze week met zo’n 30 procent. Dat vertaalt zich in de ziekenhuisopnamen. In korte tijd steeg het aantal opgenomen patiënten van 400 naar 727. In de Kamer groeien daarom de zorgen voor nieuwe overbelasting van de ziekenhuizen.

Kuipers is daar niet direct bang voor. Hij wees erop dat de omikronvariant van het virus nog altijd niet leidt tot veel opnamen op de intensive care. Veruit de meeste mensen zijn geholpen met een gewone klinische opname.

Wel vreest de bewindsman de gevolgen vo..

