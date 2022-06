Kritiek op conceptregeling minister Kuipers voor euthanasie minderjarige kinderen

Den Haag

De plannen van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) moeten een oplossing bieden voor minderjarigen die ‘ongeneeslijk ziek’ zijn en ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Als alle andere mogelijkheden ‘niet toereikend’ blijken, moet het voor deze kinderen van één tot twaalf jaar mogelijk worden hun leven te beëindigen, schrijft Kuipers in een Kamerbrief. Op dit moment kan dat niet. Wie ouder is dan twaalf valt onder de Euthanasiewet, tot één jaar is er een speciale regeling – daartussen nog niets.

Artsen hebben ‘grote behoefte’ aan richtlijnen voor deze groep, bleek uit onderzoek in 2019. Daarvoor heeft minister Kuipers nu een conceptregeling naar de Kamer gestuurd. Artsen moeten voldoen aan zeven zorgvuldigheidseisen voordat eu..

