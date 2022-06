Eerste Kamer geeft groen licht voor ‘grootste wetgevingsoperatie sinds Tweede Wereldoorlog’

Den Haag

De Omgevingswet zal ingrijpende gevolgen hebben voor iedereen die ooit een schuurtje, dakkapel of huis wil bouwen. De wet bundelt tientallen wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, waardoor een bouwvergunning aanvragen straks makkelijker en sneller zal moeten verlopen.

Na tien jaar duw- en trekwerk tekende zich dinsdag in de Eerste Kamer voor het eerst een meerderheid af om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te voeren. Het CDA diende een motie in waarin de partij pleit voor het aannemen van de wet. Hoewel de stemming hierover pas volgende week plaatsvindt, is nu al duidelijk dat een meerderheid voorstander is: zowel coalitiepartijen VVD, CDA en CU, als oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie, de fractie-Na..

