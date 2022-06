CDA-rapport pleit voor embryokweek: ‘Ja, dit raakt aan de beschermwaardigheid van het leven’

Den Haag

Al bijna twintig jaar was er in het CDA ‘niet meer fundamenteel nagedacht over medische ethiek’, zegt André Poortman. De laatste verkiezingsprogramma’s van de partij zwegen over het thema. Niet goed, vindt hij, want de technologische ontwikkelingen gaan sneller dan de politiek kan bijhouden. ‘Sterker nog: de technologie is verder dan de wet. Alleen dat al noodzaakt om na te denken over regels én normen’, vindt Poortman, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut van de partij. Vandaag verschijnt er een nieuw CDA-rapport over medische ethiek, dat door Poortman is geschreven. ‘We moeten de ontwikkelingen niet verder afwachten, of medische ethiek door liberale partijen laten domineren.’

Een ongekend begin heet het nieuwe rapport, waa..

