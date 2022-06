Stikstofdebat legt irritatie tussen coalitiepartijen bloot

Ondanks massale boerenprotesten blijft een Kamermeerderheid achter de stikstofplannen van het kabinet staan. Wel is er irritatie in de coalitie ontstaan over de uitvoering. ‘Dit is onnodig polariserende prietpraat.’

Den Haag

Voor VVD’ers was het een wat ongemakkelijke ervaring, toen donderdag tijdens het stikstofdebat het ene na het andere linkse Kamerlid complimenten gaf aan VVD-stikstofminister Christianne van der Wal. ‘Zij is de eerste bewindspersoon op Landbouw die bereid is eerlijk te schetsen waarom het nodig is om nu eindelijk werk te maken van natuurherstel’, zegt Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Jesse Klaver (GroenLinks) is ‘blij’ dat hij ‘eindelijk een einde ziet komen aan meer dan twintig jaar falend landbouwbeleid’. PvdA’er Joris Thijssen heeft ‘respect’ voor de wijze waarop Van der Wal omgaat met VVD-leden ‘die haar afvallen’.

De lofzang van de linkse oppositie staat in schril contrast met het protest dat inmiddels is uitgeb..

