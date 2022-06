Het roer gaat om in de bijstand. Het kabinet wil het wantrouwen van de overheid tegenover uitkeringsgerechtigden inruilen voor maatwerk en vertrouwen.

Den Haag

Niet elke fout mag nog zonder meer leiden tot boetes of korting op de uitkering. Ook mogen uitkeringsgerechtigden voortaan cadeaus krijgen, zoals boodschappen. Voor mensen uit de bijstand die tijdelijk werk vinden, wordt het makkelijker om daarna weer een uitkering te krijgen. Dit kondigde minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De plannen zijn een trendbreuk in het beleid. De afgelopen decennia werden de regels voor bijstandsgerechtigden steeds strenger. Circa 414.000 mensen krijgen nu bijstand en de regeling kost 6,5 miljard euro per jaar. De activiteiten van bijstandsgerechtigden zijn nu streng gereguleerd. Zo mogen zij geen in geld waardeerbare activiteiten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .