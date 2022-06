Minister Schouten versoepelt bijstandsregels: ‘De wet kent te veel wantrouwen’

Het is bijna een onbewaakt ogenblik, tegen het eind van het gesprek, als Carola Schouten (44) wat minder omzichtig formuleert. Zij kondigt een trendbreuk aan in de bejegening van bijstandsontvangers. De menselijke maat moet terug in de bijstand, boetes en terugvorderingen moeten niet meer automatisch worden opgelegd bij elk foutje. ‘Een boete op compassie, dat moeten we niet willen.’