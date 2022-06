Moet de fiscus strenger zijn voor kerken en goede doelen? Nee, zegt deze commissie

De Belastingdienst moet religieuze organisaties en goede doelen geen strengere eisen opleggen voor fiscale voordelen. Dat is onwerkbaar voor de fiscus en staat haaks op een pluriforme samenleving.

Den Haag

Dat concludeert een commissie die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan naar het voorkomen van ongewenst gedrag bij (religieuze) organisaties. Het gaat om zogeheten Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Giften aan deze organisaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) heeft het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De commissie is een jaar geleden door het vorige kabinet ingesteld. Aanleiding was onder meer een bericht dat bepaalde geloofsgemeenschappen en hulporganisaties zeggen dat homoseksualiteit te genezen is met hulp van God.

Toenmalig staatssecretaris Hans Vijlbrief zei toen dat het aanbied..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .