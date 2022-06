ChristenUnie-jongeren laten ‘principiële oppositie tegen abortus’ varen

In het politiek programma van Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, wordt voortaan niet meer gesproken van ‘principiële oppositie’ tegen abortus. In plaats daarvan ligt de nadruk op steun aan vrouwen en het vergoeden van anticonceptie.

Het politiek programma van Perspectief bestaat nog maar enkele maanden, maar de paragraaf over abortus werd al tweemaal gewijzigd.

Delft

Een meerderheid van de Perspectief-leden stemde zaterdag op het congres voor deze aanpassing van het politiek programma. In de oude versie stond niet alleen de ‘principiële oppositie tegen abortus’ vermeld, maar ook dat CU-jongeren ‘afschaffing blijven ambiëren’. Volgens acht indieners van een wijzigingsvoorstel ligt de nadruk daarbij echter te veel op afschaffen en te weinig op voorkómen. ‘We willen juist aandacht geven aan het toekomstbeeld: een wereld waarin elk kind geliefd is en abortus alleen nog als uiterste oplossing wordt ingezet’, staat in hun verklaring.

Met het nieuwe politiek programma zijn de jongeren niet opeens vóór het afbreken van zwangerschappen, zegt Jan Werkman, een van de indieners. ‘We willen nog stee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .