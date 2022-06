D66-top: Realisatie van plannen vraagt om ‘politieke moed en bovenal samenwerking’

D66-leden hebben stikstofplannen van het kabinet zaterdag met een staande ovatie ontvangen tijdens een partijcongres. De partijtop is tevreden, maar toont zich ingetogen over het succes: de realisatie van de plannen vraagt om ‘politieke moed en bovenal samenwerking’.

Den Bosch

De stikstofreductieplannen van het kabinet zijn onmiskenbaar ‘het juiste om te doen’, vindt D66-leider Sigrid Kaag. Maar de uitvoer heeft nogal wat voeten in de aarde, zo erkende ze zaterdag op het D66-congres in Den Bosch. ‘Durf en doorzetten’ is nodig om de stikstofplannen nu naar de eindstreep te begeleiden, denkt Kaag.

Net nu die finish in zicht is, is er crisis bij coalitiegenoten VVD en CDA uitgebroken. Hun achterbannen verzetten zich afgelopen dagen zo fel tegen de stikstofplannen, dat zeker op provinciaal niveau bij de coalitiepartijen getwijfeld wordt of ze nog wel doorgezet kunnen worden.

Uitgebreid gaf Kaag daarom ‘een compliment’ aan VVD-minister Christianne van der Wal, die verantwoordelijk is voor het terugdrin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .