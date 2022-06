Kabinet wil meedoen aan EU-missie Bosnië

Den Haag

Het kabinet wil een militaire bijdrage gaan leveren aan de EU-missie in Bosnië-Herzegovina (Althea). De Europese Unie wil die missie uitbreiden met het oog op de oorlog in Oekraïne en de kans op toenemende spanningen daardoor op de westelijke Balkan. Naast een aantal adviseurs denkt het kabinet aan de inzet van een ‘militaire eenheid’. Nederland, dat tussen 2004 en 2017 ook al meedeed aan Althea, wil volgens minister Kajsa Ollongren (Defensie) ‘meer verantwoordelijkheid voor onze Europese veiligheid’ nemen. De missie moet onder meer de veiligheid in Bosnië-Herzegovina waarborgen. De spanningen lopen in het land op door de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik. Die wil de Republika Srpska afscheiden van de rest van het land.