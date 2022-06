Asielvraagstuk wordt officiële crisis: NCTV gaat noodteam leiden

Den Haag

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, zo liet minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten na de ministerraad. Het besluit betekent dat een crisisteam zich vanaf nu gaat buigen over de huisvesting, de zorg en andere vraagstukken die de komst van nieuwe asielzoekers met zich meebrengt. Er komt zeer intensief overleg tussen de betrokken bewindslieden en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld.

Dienstdoend staatssecretaris Eric van der Burg slaagt er nu al maanden niet in om de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel wezenlijk te verbeteren. Omdat er een permanent tekort is aan doorstroomlocaties, is Ter Apel permanent overbezet, slapen mensen noodgedwongen op s..

