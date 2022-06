Kamer steunt plan nieuw adoptiesysteem

De plannen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) over het nieuwe adoptiesysteem zijn positief ontvangen door een meerderheid in de Kamer. Tijdens het debat donderdag is alleen Michiel van Nispen (SP) niet enthousiast. ‘Het beleid is te vaag.’

Den Haag

Over één ding zijn alle partijen het eens: een debat voeren over interlandelijke adoptie is emotioneel beladen. Een van de aanwezigen op de publieke tribune noemt SP-Kamerlid Michiel van Nispen een ‘roepende in de woestijn’. Dat komt doordat de SP’er als enige niet enthousiast is over het ‘weinig concrete’ plan van minister Weerwind. ‘Er wordt geen recht gedaan aan de conclusie van de commissie-Joustra’, aldus Van Nispen.

De commissie-Joustra schreef in 2021 een vernietigend rapport, waarin onder meer mishandeling, corruptie en kinderhandel bij adopties werden blootgelegd. Ook kon niet worden gegarandeerd dat alle misstanden verleden tijd waren. Het gevolg was een adoptiestop tot april dit jaar.

De nieuwe minister Franc We..

