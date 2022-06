Leiders CU en Volt willen 200 Kamerleden

Om het vertrouwen in de politiek te herstellen, moet het aantal Tweede Kamerleden omhoog en moet de Kamer iedere maand een groot beleidsdebat voeren. Dat schrijven ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Volt-voorman Laurens Dassen in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Den Haag

Segers en Dassen schrijven zich grote zorgen te maken over ‘het tanende vertrouwen in de politiek en in ons parlement’. Met dat vertrouwen is het volgens de twee partijleiders slecht gesteld door onder meer de vele debatten die de Kamer over de eigen politieke cultuur voert, impliciet verwijzend naar de discussie rond de gewiste sms’jes van premier Mark Rutte en het 1 april-debat van vorig jaar: ‘Debatten over halve of hele onwaarheden van bewindslieden, in plaats van vanzelfsprekend transparant te zijn over hun besluitvorming.’

Volgens de twee voormannen gaat er van alles mis, van ministeries en ambtenaren die meer bezig zijn met ‘het uit de wind houden’ van hun bewindspersonen tot media die meer aandacht zouden geven aan onderwe..

