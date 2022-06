Extra belasting bedrijven voor koopkrachtsteun

Sophie Hermans (VVD) in debat met Geert Wilders (PVV) die haar 'tassendrager van Mark Rutte' noemt. (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Door dit voorstel te omarmen, doen de vier coalitiepartijen een handreiking aan GroenLinks en PvdA. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig om zijn begrotingsvoorstellen door de Eerste Kamer te loodsen. In de senaat heeft de coalitie geen meerderheid.

De twee linkse oppositiepartijen stelden vorige week voor om zo’n solidariteitsheffing (ook wel ‘winstmeevallerbelasting’ of windfall tax genoemd) in te voeren. PvdA en GroenLinks pleiten voor ‘een hogere belasting van 25 procent naar Brits voorbeeld voor bedrijven die ‘overwinsten’ maken dankzij de oorlog in Oekraïne en de stijgende prijzen’. Energieleveranciers en oliemaatschappijen maken momenteel zeer hoge winsten met dank aan de exorbitante olie- en gasprijzen.

Tijdens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .