Kabinet over boeren bij huis minister: echt onacceptabel

Den Haag

Volgens de bewindsman is het demonstratierecht ‘bijna heilig’ in Nederland. Een burgemeester kan in het kader van de openbare veiligheid besluiten dat ergens in zijn gemeente niet gedemonstreerd mag worden, zei hij. Maar dat was niet het geval bij het woonhuis van minister Van der Wal. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wilde weten of niet iets gedaan kan worden tegen dit soort intimiderende demonstraties. Dat is volgens de staatssecretaris ‘erg ingewikkeld’. Het gaat hier vooral om ‘moraal en niet om de wet’. Van der Burg noemde het een ‘idiote actie’ en hij heeft er ‘geen enkel begrip voor’.

CDA-lid

Eén van de boeren die vrijdagavond minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) thuis opzocht, blijkt een actief CDA-lid. Volgens RTL Nieuws gaat om de Elburgse melkveehouder Wim Bonestroo. Hij stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op de CDA-lijst. ‘De boer kan een gesprek van onze partijvoorzitter verwachten’, laat het CDA-bestuur weten.