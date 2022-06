‘Schrappen vaste bedenktijd bij abortus kan dokter in problemen brengen’

Het schrappen van de vaste bedenktijd bij abortus kan hulpverleners - zoals artsen - in de problemen brengen. Daardoor kan abortus in de praktijk minder zorgvuldig worden. Dat vrezen CDA, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer.

Den Haag

De fracties vinden dat de initiatiefnemers die de bedenktijd willen ‘flexibiliseren’ aan de haal zijn gegaan met de evaluatie van de abortuswet in 2020. Daarin werd geadviseerd om de voor- en nadelen van de vaste bedenktijd van vijf dagen na het eerste gesprek met een arts, nog eens tegen elkaar af te wegen. Maar aan die evaluatie werkten maar heel weinig vrouwen mee, terwijl hulpverleners in die evaluatie ook de goede kanten van de vaste bedenktijd erkenden. ‘Daarom is de onderbouwing van dit wetsvoorstel is zwak’, zei Verkerk dinsdag bij het debat in de Eerste Kamer.

CDA-senator Greet Prins betwijfelt of hulpverleners die ongewenst zwangere vrouwen bijstaan, geholpen zijn met het schrappen van de vaste bedenktijd. Ook ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .