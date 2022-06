‘Laten we dit gewoon noemen wat het is: de opmaat naar een fusie’

Nieuwegein

Nee, de uitslag had haar niet verrast, zei PvdA-leider Attje Kuiken na afloop. ‘Ik voelde het in de zaal. We willen de krachten bundelen, mensen zijn enthousiast over samenwerking.’ Maar dat het enthousiasme bij PvdA-leden zó groot was, hadden velen toch niet zien aankomen. Op het ledencongres van de sociaaldemocraten stemde zaterdag ruim driekwart voor een motie om na de Eerste Kamerverkiezingen, mei volgend jaar, samen met GroenLinks één fractie te vormen.

Hoewel de partijtop vooraf steun had uitgesproken voor zo’n fusiefractie in de Senaat, tekende zich geen duidelijke uitslag af. Die kwam er wel: bijna 78 procent van de leden steunde het plan.

