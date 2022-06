Reuzensprong voor linkse samenwerking: PvdA en GroenLinks fuseren in één Senaatsfractie

Nieuwegein

De achterbannen van PvdA en GroenLinks zijn duidelijk: het is tijd voor vergaande samenwerking tussen beide partijen. Ruim 77 procent van de sociaaldemocraten stemde zaterdag vóór een fusiefractie in de Eerste Kamer – het enthousiasme bij GroenLinks bleek met bijna 80 procent zelfs nog groter. ‘Dit is de grote doorbraak waar we al zo lang op wachten’, reageerde GroenLinks-leider Jesse Klaver enthousiast. ‘Nu kunnen we echt de volgende stappen zetten op weg naar een heel sterke linkse beweging.’

Dat moet volgend jaar beginnen bij de Eerste Kamerverkiezingen. De oppositiepartijen willen niet langer afzonderlijk plaatsnemen in de Senaat, maar de krachten bundelen in één fusiefractie. Als het aan een krappe meerderheid van PvdA-lede..

