GroenLinks en PvdA stemmen in met gezamenlijke Eerste Kamerfractie: ‘Vuist tegen rechts kabinet’

Na weken de voor- en tegenstanders over de linkse samenwerking gehoord te hebben zijn de leden van PvdA en GroenLinks eruit: een overweldigende meerderheid van de leden is voor de vorming van één gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Daarmee geven de leden de partijtoppen toestemming de volgende stap in de vorming van een nieuwe progressieve beweging te verkennen.

Bij de PvdA stemde 76 procent voor een fractiefusie in de senaat. Bij GroenLinks steunt 80 procent van de leden dit voorstel. Jesse Klaver noemt de uitslag een ‘grote doorbraak voor links Nederland’.

De leden van de PvdA zijn zaterdag in Nieuwegein bijeen om zich te buigen over een dertiental moties die de partij richting moeten geven in de zoektocht naar hoe ver de linkse samenwerking mag gaan. Bij GroenLinks konden de leden zich in een referendum uitspreken. Hoewel het de afgelopen weken op ledenbijeenkomsten en de opiniepagina’s van de kranten geregeld ging over een mogelijke fusie van GroenLinks en de PvdA, gingen de meest verregaande moties over samenwerking in de Eerste Kamer.

Een ruime meerderheid van de leden (76 procent) stemde voor ..

