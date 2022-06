D66’er Paternotte: ‘We zouden elkaar toch moeten kunnen vinden rond embryokweek’

Partijen die moeite hebben met het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek, zouden moeten overwegen daar toch mee in te stemmen. Dat zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Den Haag

Het tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek is op dit moment in Nederland verboden. VVD en D66 bereiden een wetsvoorstel voor dat dit verbod onder voorwaarden opheft, maar in de huidige coalitie met ook CDA en ChristenUnie is afgesproken dat dit voorstel deze kabinetsperiode nog niet wordt ingediend. In het CDA vindt een bezinning plaats op dit thema, en de ChristenUnie is tegen het creëren van embryo’s voor onderzoek - die na een paar weken weer worden vernietigd.

D66-fractieleider Paternotte zegt nu: ‘Ik denk dat we elkaar op dit thema toch zouden moeten kunnen vinden.’ Hij wijst erop dat het onderzoek met deze embryo’s de ivf-slagingskans kan vergroten. Op dit moment leidt twee op de drie terugplaatsingen..

