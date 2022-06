D66’er Jan Paternotte: ‘Verplicht vijf dagen nadenken over abortus is wantrouwen richting vrouwen’

Op de Dominee Sandersschool in Maarssen hoorde Jan Paternotte van juf Marja dat hij in z’n leven één ding moest onthouden: ‘Van God mag je altijd weer opnieuw beginnen.’ Hij omarmt het principe dat daarin schuilgaat – ‘dat ieder mens telt en een tweede kans verdient’ – maar noemt zichzelf humanist. ‘Ik denk dat de waarden van in elk geval het Nieuwe Testament sterk met het humanisme zijn verbonden.’ Hij komt geregeld in de kerk, bijvoorbeeld bij doopdiensten. ‘Mede doordat ik op christelijke scholen heb gezeten, heb ik nog steeds kerkgaande vrienden.’

Sinds januari is Paternotte fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Komende dinsdag verdedigt hij in de senaat het wetsvoorstel om de vaste bedenktijd bij abortus te schrappen. De D66-..

