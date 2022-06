Minister Van der Wal presenteert stikstofplan en wacht harde strijd

Ze ziet zichzelf als doorpakker. Een broodnodige eigenschap voor de minister voor Stikstof en Natuur, die de komende tijd te maken krijgt met boze boeren en weerspannige provinciale politici. Want vandaag presenteert Christianne van der Wal haar stikstofplan.

Den Haag

Christianne van der Wal zal niet de geschiedenis in willen gaan als de minister van Pappen en Nathouden. De 48-jarige VVD’er is van ‘aanpakken’ en ‘doorpakken’, zegt ze in interviews. Mensen die de minister voor Stikstof en Natuur nog meemaakten als Gelders gedeputeerde onderschrijven die zelfdiagnose.

De provinciale fractievoorzitter van de PvdA, Fokko Spoelstra, zei in het blad Boerenbusiness dat ze probeert mensen mee te krijgen in haar beleid, maar niet per se iedereen te vriend wil houden. ‘Met stikstof zal ze het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat vind ik krachtig, dat je dan toch ‘nee’ durft te zeggen.’

Dat ze de confrontatie niet schuwt, zal Van der Wal in deze kabinetsperiode goed van pas komen. Want een p..

