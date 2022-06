Staatssecretaris Eric van der Burg: ‘Grotere locaties nodig voor opvang asielzoekers’

In de zoektocht naar een oplossing voor de aanhoudende problemen bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel, kijkt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) ook naar grotere locaties. ‘Maar dat kost gewoon tijd’, aldus Van der Burg.

Den Haag

Gesprekken over een tweede aanmeldcentrum, ook om Ter Apel te ontlasten, worden volgende week voortgezet, zei de staatssecretaris in reactie op de blijvende problemen in Ter Apel, waar in de nacht van dinsdag op woensdag weer veel asielzoekers op stoelen moesten slapen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarnaast met enkele gemeenten in gesprek over locaties waar minimaal duizend asielzoekers een paar maanden kunnen blijven. ‘Grootschaliger opvanglocaties kunnen voor een belangrijk deel voor verlichting zorgen op de asielopvang, voornamelijk in Ter Apel. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk en op een duurzame manier, rust brengen in het asielsysteem’, laat een woordvoerder van Van der Burg weten.

Op basis van documenten die de politieke redactie van RTL in handen heeft, denkt het kabinet aan megalocaties als tenten, sporthallen en op het water. Van der Burg wil niet ingaan op gesprekken die over grootschaliger opvang met gemeenten worden gevoerd.

rouleringssysteem

Van der Burg meldde vorige week dat er per 1 juni een oplossing was gevonden voor de problemen in Ter Apel. Bij toerbeurt zouden telkens vier veiligheidsregio’s twee weken lang ieder 150 opvangplekken regelen. Dit blijkt nu onvoldoende, ziet de staatssecretaris. ‘Het rouleringssysteem is van de grond gekomen. Vier veiligheidsregio’s hebben 600 plekken gerealiseerd. Maar het probleem is nog niet opgelost; die 600 extra plekken blijken niet genoeg te zijn.’

De staatssecretaris heeft de veiligheidsregio’s nu gevraagd daar zo snel mogelijk zes keer 150 van te maken; zes veiligheidsregio’s die elk 150 asielzoekers opvangen waarmee er 900 extra plekken beschikbaar komen. Bottleneck zijn de statushouders die recht hebben op een huis, maar vanwege gebrek aan woonruimte noodgedwongen in asielzoekerscentra moeten blijven. ‘Ze kunnen gewoon niet weg.’

Van der Burg verwijt dat de gemeenten niet. ‘Statushouders blijven binnen, terwijl er aan de voorkant asielzoekers bij komen.’

kleinschalig

VluchtelingenWerk begrijpt dat grootschalige locaties ‘op de heel korte termijn wellicht onontkoombaar zijn’, maar blijft pleiten voor kleinschalige opvang. Grote opvangplekken doen ‘geen recht aan wat deze mensen nodig hebben: rust, privacy en veiligheid nadat ze gevlucht zijn voor oorlog, conflict en geweld’.

andere landen

Nederland gaat voorlopig geen asielzoekers overnemen uit landen als Italië en Griekenland. Deze Europese solidariteitsafspraak tot herverdeling van asielzoekers kan en wil Nederland niet nakomen, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in de Tweede Kamer. Door de problemen in het aanmeldcentrum Ter Apel, overvolle asielzoekerscentra en de vele crisisopvangplekken ‘is dit niet het moment om een paar honderd extra asielzoekers over te nemen’. Deze boodschap gaat de staatssecretaris later deze week ook verkondigen in Luxemburg, waar Europese ministers en staatssecretarissen van Justitie en/of Binnenlandse Zaken bijeenkomen om over het Europese asiel- en migratiebeleid te praten.