Ad Melkert: ‘Vermijd een introvert en verdelend debat over fusie met GroenLinks’

Met nog drie dagen te gaan tot de beslissende stemming op het PvdA-congres, spreekt voormalig partijleider Ad Melkert zich uit tegen het plan voor de fractiefusie met GroenLinks in de Eerste Kamer. Hij wil voor de volgende landelijke verkiezingen liever een inhoudelijk politiek akkoord met ook D66 en SP aan boord.

Den Haag

‘De kern daarvan zou moeten zijn dat de lijsttrekker met de meeste zetels de steun van de andere fracties zal krijgen om een zo progressief mogelijk kabinet mogelijk te maken’, schrijft Melkert in het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de partij. Bij het huidige plan om de fracties van PvdA en GroenLinks volgend jaar in de Eerste Kamer samen te voegen, stelt hij grote vraagtekens.

‘Een introvert debat over het samengaan van fracties of partijfusies is potentieel verdelend en kan het beste vermeden worden.’

Leden van GroenLinks brengen deze week in een referendum hun stem uit over het plan voor de fractiefusie. De uitslag wordt zaterdag bekend, kort nadat de leden van de PvdA zich op hun partijcongres hebben uitge..

